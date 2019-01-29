أكثر حالات الوفاة بالسرطان تنتج عن نقيلات سرطانية وليس عن الورم الأصلي

قال باحثون من ألمانيا إنه من النادر أن يموت مرضى السرطان في ألمانيا بسبب الورم الأصلي، ولكنهم يموتون أكثر بسبب النقيلات الناتجة عن هذا الورم "لذلك فمن الضروري تحقيق تقدم سريع في هذا الجانب لأن 90% من حالات الوفاة بالسرطان و التي تبلغ 230 ألف سنويا في ألمانيا سببها البؤر السرطانية الناتجة عن الورم الأصلي"، حسبما أوضح أندرياس فيشر، من المركز الألماني لأبحاث السرطان في مدينة هايدلبرج، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بمناسبة اليوم العالمي للسرطان في الرابع من شباط/فبراير المقبل.

وأوضح الخبير الألماني أن خطر الوفاة بسبب انتقال عدوى السرطان إلى مناطق أخرى بالجسم بعد استئصاله جراحيا مرتفع في معظم أنواع الأورام الخبيثة.

وأشار فيشر إلى أن خلايا سرطانية تنتقل من الورم الناشئ الذي لم يكتشف بعد وتتجول في أنحاء الجسم قبل أن يتم استئصال الورم "وهو ما يجعل الأورام غادرة".

وأوضح فيشر أنه قد أصبح اليوم من السهل غالبا استئصال الورم الخبيث الأصلي جراحيا أو بالإشعاع أو بالعلاج الكيماوي "ولكن النقيلات تتطور من بضع خلايا صغيرة، متينة جدا"، مضيفا: "ورغم أن الخلايا التي نتجت وتناثرت من الورم الأصلي تموت بنسبة تصل إلى 9ر99% إلا أن قليلا منها تدخل في حالة مثل النوم العميق في عضو ما من أعضاء الجسم، ولكننا لا نعرف ما الذي يوقظها فيما بعد".

وأوضح فيشر أن الكشف عن هذه "الخلايا النائمة" و منعها من النجاة والنمو هو التحدي الكبير الذي يواجه العلم والعلماء".