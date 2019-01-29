ارتفاع أرباح "الإنماء" 25 % خلال 2018

أعلن مصرف الإنماء عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2018-12-31 (12 شهرا) 2.5 مليار ريال بارتفاع 25 % عن العام 2017. فيما بلغ إجمالي الربح 4.8 مليار ريال بارتفاع 10 % عن العام السابق وبلغت ربحية السهم 1.69 ريال.