اندماج ثلاثة بنوك لتشكيل ثالث أكبر مؤسسة مالية في الإمارات

أعلنت ثلاثة مصارف إماراتية الثلاثاء في العاصمة أبو ظبي أنها ستقوم بالاندماج لتشكيل مجموعة مصرفية ستكون أكبر ثالث مؤسسة مالية في الإمارات.

وقال بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات إن مجلسي إدارة بنك أبو ظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وافقا على الاندماج، ثم الاستحواذ على مصرف الهلال الذي سيواصل عمله كبنك إسلامي في المجموعة الجديدة.

ويحتاج الاندماج إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين، ويتوقع الحصول عليها في الأسابيع القادمة.

وستعمل المؤسسة باسم بنك أبو ظبي التجاري بأصول تبلغ قيمتها 114 مليار دولار أميركي.

وبحسب البيان فإن حكومة أبو ظبي الغنية بالنفط عبر مجلس أبو ظبي للاستثمار التابع لها ستملك نسبة 60,2% من أسهم البنك.