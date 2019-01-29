جوجل .. ثورة مبتكرة في "مكالمات الفيديو" عبر الإنترنت

يعكف عملاق محركات البحث على الإنترنت جوجل على توسيع خدماته لمستخدمي الشبكة العنكبوتية من خلال استغلال تطبيق جوجل ديو Google Duo الشهير للدردشة عبر الفيديو وطرحة للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

وسيقوم جوجل بإصدار نسخة من تطبيق ديو للمحادثة ليصبح متاحا على المتصفح جوجل كروم بالإضافة إلى المتصفحات المنافسة الأخرى مثل موزيلا فايرفوكس وأبل سفاري ، بالإضافة إلى توفيره على شكل تطبيق منفصل يمكن الحصول عليه من متجر جوجل بلاي أو متجر أبل بحسب سكاي نيوز.

ويعني هذا توسيع خدمة جوجل ديو للوصول إلى مستخدمين أكثر. إلا أنه من غير الواضح حتى الآن فيما إذا كانت نسخة إصدار التطبيق على الويب ستشمل جميع الوظائف التي يتمتع بها التطبيق المنفصل.

ولكن من المرجح أن تتضمن، على الأقل ، ميزات Duo الأساسية مثل نوك نوك " knock knockوالقدرة على ترك رسائل بالفيديو

وقدم عملاق الإنترنت جوجل ميزات جديدة إلى تطبيق الدردشة المرئية الشهير من وقت لآخر من بينها إجراء المكالمات الجماعية بالفيديو ، وهو ما يدعمه حاليا تطبيق فيس تايم من أبل من خلال الاتصال الجماعي بـ32 مستخدمًا في وقت واحد.