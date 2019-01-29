الصين تعبر عن قلقها البالغ إزاء الاتهامات الأمريكية لشركة هواوي

عبرت الصين اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء الاتهامات الجنائية التي وجهتها الولايات المتحدة لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية ومديرتها المالية منغ وان تشو بالتخطيط لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

وحثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بالكف عن "القمع غير المبرر" للشركات الصينية، بما في ذلك هواوي، وبإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق منغ.

وأضافت الوزارة في بيان أن الصين ستحمي بكل حزم المصالح المشروعة للشركات الصينية.