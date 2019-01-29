تويوتا تبدأ بإنتاج "كورولا" هجين في تركيا

بدأت شركة تويوتا اليابانية في إنتاج سيارات سيدان من طراز "كورولا" تعمل بالبنزين وأخرى هجين بمصنعها في تركيا، حسبما نقلت صحيفة نيكي المحلية.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج أن تويوتا أنفقت 230 مليون يورو لتحديث خطوط الإنتاج، وتخطط لتوريد سياراتها الجديدة لـ 150 دولة.

وتوقعت الشركة إنتاج 280 ألف سيارة، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي "سي - إتش آر" في تركيا خلال العام الجاري.