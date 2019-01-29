الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر بسبب قضية "هواوي"

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر اليوم الثلاثاء في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر جراء مخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد أن اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بالاحتيال.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية لأعلى مستوياته منذ 14 يونيو حزيران 2018 عند 1304.53 دولار في التعاملات المبكرة، وتماسك عند 1304 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول 0555 بتوقيت جرينتش. كما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1302.70 دولار للأوقية.

ويوم الاثنين، اتهمت الولايات المتحدة هواوي ومديرتها المالية وشركتين تابعتين بالاحتيال لانتهاك العقوبات على إيران في قضية أججت التوترات مع بكين.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الاتهامات إلى تعقيد المحادثات التجارية الرفيعة المستوى المقرر أن تبدأ غدا الأربعاء حيث سيجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين، في حين هبطت الأسهم الآسيوية.

في غضون ذلك، يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعا بشأن السياسة النقدية يبدأ في وقت لاحق اليوم ويستمر يومين، حيث من المتوقع أن يُبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعادة ما يرتفع الذهب بدعم توقعات انخفاض أسعار الفائدة الذي يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم في المعاملات الفورية عند 1331 دولارا للأوقية. وبلغت أسعار البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار في 17 يناير.

وتماسكت الفضة عند 15.74 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 808.50 دولار.