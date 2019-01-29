انخفاض صافي أرباح "أسمنت القصيم" بنسبة 52% خلال 2018

انخفض صافي ربح شركة اسمنت القصيم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 بنسبة 52.024%، حيث حققت 120,798,213 ريال، مقارنة بـ 251,790,527 ريال صافي ربح حققتها خلال السنة الماضية.

وقالت الشركة بأن سبب انخفاض صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق يعود إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات كنتيجة لانخفاض الطلب على الاسمنت، وحدة المنافسة التي ترتب عليها انخفاض متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط تكلفة طن الاسمنت المباع وارتفاع مصروف الزكاة، على الرغم من ارتفاع أرباح الاستثمارات.