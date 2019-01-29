مصانع تعدين وقطع عسكرية وكيماويات باكورة اتفاقيات «برنامج الصناعة»

شهد إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي أعلن عنه أمس، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، توقيع 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى، ستوقع لاحقا، بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جميعها نحو 205 مليارات ريال، وكان قد سبق الإعلان عن أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم إبرامها على هامش منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2018”، بقيمة إجمالية بلغت نحو 210 مليارات في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وانطلقت باكورة الاتفاقيات الموقعة باتفاقية لتأسيس كيان تجاري مع شركة CMI، وذلك بنسبة توطين 50 في المائة لتقديم أبراج مسلحة متعددة الوظائف ذات قدرات عالية للمركبات المدرعة.

كما شهدت أعمال برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، توقيع اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج "الصوديوم سيانايد" واتفاقية أخرى لتمويل صادرات المصدرين المحليين.

كما تم إبرام اتفاقية استثمارية لإنشاء وتشغيل مصنع شركة عبر آسيا السعودية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. وضمن أعمال البرنامج أمس، تم إبرام اتفاقية لتأسيس كيان مشترك مع شركة تاليس الفرنسية بنسبة توطين تصل إلى أكثر من 50 في المائة في الصناعات العسكرية. كما تم توقيع اتفاقية بين شركة كيماويات الرفيعة وشركة إيستمان كيميكال الأمريكية لإنشاء مصنع للراتنجات الهيدروكربونية في السعودية، إضافة إلى اتفاقية استثمارية لمجمع تحويل النفط إلى كيماويات بين شركتي أرامكو وسابك، إلى جانب توقيع اتفاقية لتوريد خام الفوسفات لإنشاء مجمع لصناعة الفسفور الأصفر بين شركتي معادن وصادق.

وشهد تدشين برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة إيداع وإعادة تصدير في مدينة الملك سلمان للطاقة بين "أرامكو" والجمارك السعودية، إضافة إلى إبرام اتفاقية بين صندوق التنمية الصناعية السعودي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تتضمن آلية تمويل المصانع النموذجية للثورة الصناعية الرابعة بقيمة ثلاثة مليارات ريال.

كما تم توقيع اتفاقية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية و"IBM" لإقامة معهد أبحاث الذكاء الصناعي، إلى جانب إبرام اتفاقية بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومجلس الغرف السعودية لإنشاء المجلس الصناعي.