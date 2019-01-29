الأسهم السعودية تتجاوز 8600 نقطة .. وتضيف 26 مليارا إلى قيمتها السوقية

ارتفعت الأسهم السعودية 1.3 في المائة لتزيد 114 نقطة في المؤشر العام الذي أغلق عند 8623 نقطة في أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015 بدعم من معظم القطاعات بقيادة المصارف مع ارتفاع سهم "الراجحي"، وزادت معه القيمة السوقية بنحو 26 مليار لتصل إلى 2.04 تريليون ريال.

وجاء الأداء متوافقا مع توقعات التقرير السابق، حيث أشير إلى أن المؤشر يسعى للوصول إلى مستويات 8660 نقطة. ولا تزال تلك المستويات مستهدف الوصول إليها. ومعظم الشركات لم تعلن بعد وستكون عاملا مهما في تحرك السوق. إلا أن بيانات مؤسسة النقد أظهرت ارتفاع الأرباح المجمعة للمصارف 15 في المائة في الربع الرابع لتصل إلى 11.9 مليار ريال. وتراجعت بنسبة 4 في المائة عن الربع السابق. بينما ارتفعت في 2018 بنحو 10.7 في المائة لتصل إلى 48.3 مليار ريال وهو مستوى قياسي.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسته عند 8509 نقاط، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8623 نقطة رابحا 1.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8623 نقطة رابحا 114 نقطة. وارتفعت السيولة 19 في المائة بنحو 693 مليون ريال لتصل إلى 4.2 مليار ريال، وبمعدل 29 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 32 مليون سهم لتصل إلى 199 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 24 في المائة بنحو 28 ألف صفقة لتصل إلى 144 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات ماعدا ثلاثة. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 4.5 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 2.5 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 2.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 0.4 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.2 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 8 في المائة بقيمة 328 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الأسماك" بالنسبة القصوى ليغلق عند 69.30 ريال، يليه "أنابيب السعودية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 25.15 ريال، وحل ثالثا "أسمنت العربية" بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند 25.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "زين السعودية" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 9.45 ريال، يليه "اتحاد الخليج" بنسبة 2.13 في المائة ليغلق عند 13.80 ريال، وحل ثالثا "الأهلية" بنسبة 1.75 في المائة ليغلق عند 11.26 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 316 مليون ريال بنسبة 7 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 295 مليون ريال بنسبة 7 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 268 مليون ريال بنسبة 6 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية