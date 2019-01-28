نقص النوم يتسبب في الإصابة بـ"ألزهايمر"

كشفت دراسة أمريكية أن النقص في عدد ساعات النوم يتسبب في زيادة إفراز بروتين معين يرتبط بالإصابة بمرض "ألزهايمر".

وبحسب ما نقل موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عدد المصابين بـ"ألزهايمر" يصل إلى نحو 500 ألف بريطاني، وأكثر من 5.7 مليون أمريكي، ولا يعرف حتى الآن السبب الذي يجعل من اضطرابات النوم عاملا للإصابة بالمرض.

ووفق ما نقلت الصحيفة، فإن دراسات المتابعة التي تم إجراؤها على الفئران، أوضحت أن عدم القدرة على النوم يسهم في تسريع انتشار البروتينات السامة "تاو" في الدماغ، وأكد الباحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، أن النوم الجيد ليلا يحافظ على صحة الدماغ.

وفحص الدكتور بريندان لوسي الأستاذ المساعد في علم الأعصاب، السائل الدماغي الشوكي لثمانية أشخاص بعد ليلة نوم عادية، وفحصها مرة أخرى بعد أن ظلوا مستيقظين طوال ليلة، فتوصل إلى أن ليلة بلا نوم تسببت في ارتفاع مستويات "تاو" بنحو 50 في المائة.

وحسبما ذكره العلماء فإن بروتين "تاو" يطلق بشكل روتيني خلال ساعات الاستيقاظ العادية، وينخفض ليلا، وبالتالي فإن الحرمان من النوم يؤدي إلى قلب موازين إنتاج هذا البروتين في الجسم، ما يسهم في تراكمه في المخ.