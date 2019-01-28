رحلات الفضاء تغير أدمغة الرواد

كشفت فحوص رواد الفضاء قبل وبعد رحلة فضائية، عن تغييرات ترتبط عادة بعمليات طويلة الأجل مثل الشيخوخة، بما في ذلك التدهور في المناطق المسؤولة عن الحركة ومعالجة المعلومات الحسية، بحسب "روسيا اليوم".

وتشير النتائج إلى أن دماغ رائد الفضاء قد يكون قادرا على التكيف مع هذه التغييرات بمرور الوقت.

وتقول راشيل سايدلر، أستاذة في كلية الصحة والأداء البشري في جامعة فلوريدا: "نعرف أن حيز السوائل يتحول نحو الرأس في الفضاء"، مضيفة "عندما ترى صورا ومقاطع فيديو لرواد الفضاء، غالبا ما تبدو وجوههم منتفخة؛ لأن الجاذبية لا تسحب السوائل إلى الأسفل داخل الجسم".

وبحسب الدراسة الجديدة، فإن رحلات الفضاء تؤثر بشكل مباشر في المادة البيضاء في الدماغ في المناطق التي تتحكم في الحركة، وتعالج المعلومات الحسية.

ووجد الفريق أن رحلات الفضاء تتسبب في تجمع السائل حول الدماغ في قاعدة المخ، كما لو كان الدماغ "عائما" في أعلى الجمجمة، ويمكن أن يؤدي هذا دورا رئيسا في حالة تسمى "متلازمة العاصفة العصبية المنتشرة"، التي تسبب تغيرات بصرية وتشققا في الجزء الخلفي من العين.

وأضافت سايدلر "يمكن أن يكون هذا تباطؤا في دوران السوائل، أو ضغطا على العصب البصري، أو أن الدماغ يشكل نوعا من التجاذب على العصب البصري؛ لأنه يتحرك في أعلى الجمجمة".

لكن الباحثين يقولون إن مشكلات المادة البيضاء لا تبدو دائمة؛ حيث إنه عادة ما تقوم هذه التغييرات بإصلاح نفسها في غضون أسابيع بعد عودة الرواد إلى الأرض، ويمكن أن يستمر بعضها شهورا.