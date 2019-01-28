طريقة تمكنك من قراءة رسائل "واتساب" المحذوفة

تمكنت "واتساب" من إسعاد مستخدمي تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، العام الماضي، عبر إضافة ميزة حذف الرسائل المحرجة بعد إرسالها.

ولكن تلك الرسائل المحرجة لا يتم محوها دائما من "واتساب"، وهناك عدد من الطرق السهلة والمثيرة للدهشة؛ للحصول على الرسائل المحذوفة، بحسب "روسيا اليوم".

ويمكن حذف الرسائل من الدردشات الفردية والجماعية في "واتساب"، عبر ميزة متوافرة في هواتف أندرويد وiOS وويندوز. ومع ذلك، فإن الرسالة المخزنة على هاتفك، يمكن الكشف عنها باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي في تطبيق المراسلة.

ولقراءة رسالة محذوفة، قم بحذف تطبيق واتساب وتحميله مجددا من متجر التطبيقات. وبمجرد تسجيل الدخول، سيظهر لك خيار استعادة المحادثات من النسخة الاحتياطية، بما في ذلك الرسائل المحذوفة، التي تظهر كما لو أنها لم تُحذف أبدا.

وحتى من دون استخدام النسخ الاحتياطي، يوفر عدد من تطبيقات الجهات الخارجية، فرصة للكشف عن رسائل "واتساب" بعد حذفها؛ حيث يجري الاحتفاظ بسجل يضم جميع الإشعارات المخزنة في سجل إشعارات الهاتف، بما في ذلك تلك الخاصة بمحادثات "واتساب"، ولكن لن يكون ذلك ممكنا، ما لم تتفاعل مع الإشعار لقراءتها.

ويمكن أيضا إعادة تشغيل هاتفك؛ لإعادة ضبط سجل الإشعارات لإلغاء أي فرصة للتجسس على الرسائل المحذوفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على المستخدمين توخي الحذر من تقديم إشعارات "واتساب" إلى شركات تابعة لجهات خارجية؛ نظرا لأنها تنطوي على مخاطر أمنية كبيرة.