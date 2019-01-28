هجوم إلكتروني يستهدف "ألتران تكنولوجيز" الفرنسية

قالت شركة ألتران تكنولوجيز الفرنسية للاستشارات الهندسية، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني الخميس الماضي أثر في عملياتها في بعض الدول الأوروبية.

وأوضحت الشركة أمس أنها أغلقت شبكتها لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، فيما تجري معالجة الأمر، بحسب "رويترز".

وأشارت الشركة إلى أن تحقيقا أجرته مع خبراء الطب الشرعي وخبراء في مجال التكنولوجيا، أكد عدم تعرض أي بيانات للسرقة، أو تأثر عملاء الشركة بالهجوم.

وأعلن مجلس أمن الإنترنت الوطني في بريطانيا، أنه يحقق في حملة اختراق واسعة تستهدف نظام أسماء النطاقات "دي. إن. إس"، أثرت في منظمات حكومية وتجارية في مختلف أنحاء العالم.