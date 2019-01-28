سياج فولاذي بطول 70 كيلومترا لمنع انتقال حمى

بدأ العمال في الدنمارك تشييد حاجز طوله 70 كيلومتر، بطول الحدود مع ألمانيا؛ لهدف غريب، وربما يكون فريدا من نوعه.
وحظي الحاجز الفولاذي، الذي يبلغ ارتفاعه 1.5 متر، بموافقة نواب البرلمان الدنماركي في يونيو الماضي، بحسب "سكاي نيوز".
وتهدف الدنمارك من هذا الحاجز إلى وقف تسلل الخنازير البرية عبر الحدود؛ لمنع انتشار حمى الخنازير الإفريقية.
ويتميز فيروس حمى الخنازير الإفريقية بقدرته العالية على التحمل، والصمود فترات طويلة في الطقس شديد البرودة وشديد الحرارة على حد سواء.
تشبه سلالة الفيروس، التي اكتشفت في الصين، السلالةَ التي أصابت الخنازير شرقي روسيا عام 2017، وفي إطار التحقيقات القائمة حالياً، لم يكتشف المركز الصيني للصحة الحيوانية وعلم الأوبئة دليلاً قاطعاً على مصدر هذا الانتشار الأخير للمرض وارتباطاته.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، قد حذرت في وقت سابق من سرعة انتشار مرض حمى الخنازير الإفريقية في الصين، ورصدت وجوده في مناطق في البلاد تبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن بعضا بعضها ما يشير إلى احتمالية انتشار هذا الفيروس الفتاك في مزيد من الدول في أي وقت.
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