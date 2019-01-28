قنبلة نووية صينية لاستخراج الغاز .. تطور يثير الجدل

في تطور يثير كثيرا من الجدل، تنوي دولة كبرى استخدام التكنولوجيا ذاتها المستخدمة في تفجير القنبلة النووية، التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية في الحرب العالمية الثانية؛ للوصول إلى احتياطاتها الهائلة من الغاز الصخري.

وفي حال نجحت في ذلك، ستحقق الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم قفزة عظيمة، ليس في قطاع الغاز فحسب، بل في طموحاتها بشأن الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

غير أن بعض الخبراء يبدون قلقهم حيال مخاطر انتشار أعمال الحفر بحثا عن الوقود في المنطقة المعروفة بزلازلها المدمرة، وفقا لما ذكرته صحيفة نيوزيلند هيرالد النيوزيلندية.

وتكمن المشكلة في أن 80 في المائة من احتياطي الغاز الصخري الصيني يوجد على عمق 3500 متر تحت مستوى سطح البحر، وهو أبعد بكثير من قدرات الأجهزة الهيدروليكية، التي تعد الوسيلة التقليدية المعيارية لاستخراج الوقود.

لكن من المتوقع أن يتغير الواقع بعد أن توصل فريق من علماء الأسلحة النووية بقيادة جانج يونجمينج، الأستاذ في مختبرات التحكم في موجات الصدمة في جامعة شيان جياوتونج بمقاطعة شانكسي، إلى طريقة جديدة تعتمد مبدأ "عصا الطاقة"، التي تمتلك القدرة على الوصول إلى أعماق كانت مستحيلة فيما مضى.

ويمكن لجهاز جانج الشبيه بالطوربيد أن يستخدم تيارا كهربائيا قويا لإنشاء أمواج صعق مكثفة ومركزة لتحقيق نتيجة مشابهة لما تفعله الحفارات الهيدروليكية التي تعمل بواسطة مبدأ التكسير أو التصديع المائي لاستخراج النفط أو الغاز من تحت الأرض.

لكن جانج قال في تصريح لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، إن الجهاز ينتظر أن تتم تجربته الميدانية خارج المختبر، مشيرا إلى أنه تم تحديد إجراء التجربة في مقاطعة سيشوان في مارس أو أبريل المقبلين.

وتملك الصين أكبر احتياطي للغاز الصخري في العالم، وتقدر احتياطاتها بحسب أرقام عام 2015، الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بنحو 31.6 تريليون متر مكعب؛ أي ضعفي احتياطي أستراليا والولايات المتحدة معا.