شركة "إس.دي.إكس إنيرجي" البريطانية تعتزم التنقيب عن الغاز في المغرب

أعلنت شركة "إس.دي.إكس إنيرجي" البريطانية العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في شمال أفريقيا اعتزامها بدأ حفر 12 بئرا للغاز الطبيعي في المغرب.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ الحفر خلال الربع الثالث من العام الحالي أو الربع الأخير منه على أن ينتهي حفر هذه الآبار خلال النصف الأول من العام المقبل.

ومن المتوقع وصول الإنفاق الرأسمالي للشركة البريطانية في هذه المرحلة إلى حوالي 10 ملايين دولار تقدم الشركة البريطانية 8 ملايين دولار منها.

وذكرت "إس.دي.إكس" أنها تستهدف الوصول بإنتاج المغرب من الغاز الطبيعي إلى 11 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي.