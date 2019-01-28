خسائر كبيرة لأسهم أوروبا بفعل "كاتربيلر" وبيانات صينية مخيبة للآمال

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع تلاشي الآمال بشأن نهاية إغلاق الحكومة الأمريكية وبعد أن أطلت مخاوف النمو برأسها من جديد.

وخسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.97 بالمئة، مسجلا أكبر هبوط منذ الثالث من يناير كانون الثاني، مع زيادة تشاؤم المستثمرين بفعل تحذير بشأن الأرباح من كاتربيلر وبعد أن أظهرت بيانات ثاني انخفاض على التوالي في الأرباح الصناعية الصينية خلال ديسمبر كانون الأول.

وفي انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن النمو العالمي، كانت الأسهم المالية الخاسر الأكبر على المؤشر ستوكس 600. وانخفضت أسهم إتش.إس.بي.سي وسانتاندير وأليانز وبي.إن.بي باريبا بما يتراوح بين 0.8 و1.8 بالمئة.

وانخفضت أسهم شركات النفط الكبرى، بي.بي ورويال داتش شل وتوتال، مع هبوط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بأعلى وتيرة يومية في شهر بفعل دلائل على المزيد من النمو في إمدادات الخام الأمريكي.

وهبط مؤشر قطاع النفط 1.9 بالمئة، مسجلا أكبر خسارة في خمسة أسابيع.

