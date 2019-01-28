الإغلاق الحكومي يكبد الاقتصاد الأمريكي 11 مليار دولار

أعلن مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي أن الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة الفيدرالية الأمريكية لأكثر من شهر كلف إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 11 مليار دولار، بينها 3 مليارات لن يكون من الممكن تعويضها.

وأوضح المكتب في بيان له اليوم، أنه "نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، يرى مكتب الميزانية في الكونجرس أنه تم اقتطاع ثلاثة مليارات دولار من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من 2018.

ووفقا لـ"الفرنسية" تدنى مستوى إجمالي الناتج الداخلي خلال الفصل الأول من 2019، بثمانية مليارات دولار بما يعكس أسابيع الإغلاق الخمسة واستئناف النشاط الاقتصادي عند استئناف التمويل".

وذكر المكتب أن ثلاثة مليارات دولار من هذه الخسائر الإجمالية تمثل نحو 0.02 في المائة من توقعات إجمالي الناتج الداخلي للعام 2019.

وأكد أن خلف هذه العواقب على الاقتصاد بصورة إجمالية، هناك التأثير الأكبر بكثير على الشركات والعمال محذرا بأن "بعض شركات القطاع الخاص لن تعوض أبدا عن مداخيلها الفائتة.

وتابع البيان، "بالرغم من أنه في نهاية المطاف سيتم التعويض عن القسم الأكبر من خسائر إجمالي الناتج الداخلي خلال الفصل الرابع من 2018 والفصل الأول من 2019، فإن مكتب الميزانية يرى أن نحو ثلاثة مليارات دولار لن يمكن تعويضها".

وبعد شلل استمر أكثر من شهر وطاول 800 ألف موظف حكومي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة عن اتفاق لوضع حد للإغلاق الحكومي وتمويل الأجهزة الفيدرالية حتى 15 شباط(فبراير) المقبل.

لكنه هدد بشلل مالي جديد اعتبارا من هذا التاريخ في حال لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن الجدار الذي يعتزم بناءه على الحدود الجنوبية مع المكسيك، ويطالب بتخصيص تمويل له ضمن الميزانية، وهو ما يرفضه الديموقراطيون.