غسان الشبل : نسعى لاستقطاب التقنية وعقد شراكات مع مؤسسات أجنبية وتهيئة المناخ لها

أكد الدكتور غسان الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن الأهداف التي وضعها البرنامج حقيقية وتشجع على بذل الجهد لتحقيقها خاصة أن مواردها الأساسية موجودة. مبينا أن التحديات التي يمكن مواجهتها يمكن النظر إليها من ناحيتين الأولى استقطاب التقنيات العالمية والشركات الأجنبية والمعرفة فيما تكمن الناحية الثانية في تطوير العناصر البشرية. مفيدا أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لها دور كبير في إيجاد بيئة تستقطب الناحيتين سواء كانت ناحية جذب التقنيات العالمية للمملكة أو خلق فرص العمل للمواطنين المؤهلين في هذا المجال.

وأفاد الدكتور الشبل أن وحدة المحتوى المحلي تُبرز أهمية دور المحتوى في الإنفاق الحكومي بشكل كبير وتعزز الصناعات الوطنية وأيضا تعزز الإمكانات وتشجع على عمليات نقل التقييم مع الشركات المحلية. مفيدا أن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جاء ليكون هناك منهجية واضحة لآليه العمل والحوكمة وتعزيز تواجدها في الإنفاق الحكومي. وبين أن المحتوى المحلي يشمل عناصر كثيرة من ضمنها العنصر البشري والمواد الأولية المستخدمة التي من ضمنها الاستثمارات الرأسمالية التي تقوم في هذا المجال. مفيدا أنه إذا تم ربط ما بين الاهتمام بالمحتوى المحلي واستخدام ذلك في المفاضلة في عمليات المشتريات الحكومية سيكون ذلك دافعا كبيرا ومشجعا للقطاع الخاص المحلي وللشركات العالمية للاستثمار في السعودية.