جدة : تأخير إقلاع ووصول بعض رحلات الطيران بسبب التقلبات الجوية

لفتت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الانتباه إلى تسبب الحالة المناخية التي تشهدها محافظة جدة في تأخير إقلاع ووصول بعض الرحلات. ودعت إدارة المطار المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران للتأكد من ذلك ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات في حال طرأ عليها تغيير.
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