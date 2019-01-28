أعلنت هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال على شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري لارتكابها مخالفتين للفقرة (ج) من المادة 64 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وذلك لعدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018/06/30 وعن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية 2018/09/30 خلال الفترة النظامية.
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- "السوق المالية" : تغريم "الخضري" 40 ألف ريال لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية
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