وزير النقل: نعمل لجذب الاستثمارات المحلية والدولية و إيجاد 1.6 مليون وظيفة

قال نبيل العامودي وزير النقل في كلمته الافتتاحية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أنه منذ انطلاق رؤية المملكة بدأ التخطيط للبرنامج ووضع الأسس له وسبق ذلك توقيع عدد من الاتفاقيات ونعمل الآن لجذب الاستثمارات المحلية والدولية وسنساهم في رفع المحتوى المحلي و إيجاد 1.6 مليون وظيفة ، واليوم يوجد أكثر من 65 فرصة استثمارية وجاهزة للتفاوض عليها وقد بدأنا في تبني الأنظمة الإلكترونية من خلال منصة فسح.

و يجسد هذه الرؤية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على أفضل وجه لأنه يهدف إلى تكامل قدرات أجهزة الدولة في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية .