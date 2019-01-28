"أرامكو" تعزز مركزها في كوريا الجنوبية باستثمار 1.6 مليار دولار في "هيونداي أويل بنك"

تخطط أرامكو السعودية لاستثمار ما يصل إلى 1.6 مليار دولار مقابل حصة تبلغ نحو 20 بالمئة في هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية لتكرير النفط، لتعزز موطئ قدمها في أحد أكبر مشتري النفط الخام الآسيويين.

وأرامكو أكبر مساهم بالفعل في ثالث أكبر شركة تكرير نفط في كوريا الجنوبية، بحصة نسبتها 63.41 بالمئة، وسيساعد الاتفاق الأحدث أرامكو على تعزيز مبيعات النفط الخام إلى هيونداي أويل بنك أصغر شركة تكرير في كوريا الجنوبية من حيث الطاقة الإنتاجية.

والسعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية خامس أكبر مستورد للخام في العالم.

وفي 2018، استوردت كوريا الجنوبية 323.17 مليون برميل من الخام من المملكة، بما يعادل 885 ألفا و408 براميل يوميا وفقا لبيانات من شركة النفط الوطنية الكورية.

كان الرئيس التنفيذي لأرامكو أبلغ رويترز في نوفمبر 2018 أن الشركة تخطط لزيادة حصتها السوقية في آسيا، بما في ذلك الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا، وفي إفريقيا.

وقالت أرامكو إنها تخطط لشراء حصة تصل إلى 19.9 بالمئة من هيونداي أويل بنك من هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة التي تملك 91.13 بالمئة في أويل بنك.

وقال لي دونغ-ووك المحلل لدى كيووم للأوراق المالية "يبدو أن أرامكو السعودية تعزز استثماراتها في مشاريع المصب قبيل الطرح العام الأولي".

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في أوائل يناير إن شركة النفط الوطنية العملاقة ستُدرج بحلول 2021.

وتخطط أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، لزيادة استثمارها في التكرير والبتروكيماويات في مسعى لتقليص اعتمادها على الخام مع تباطؤ الطلب على النفط.

ويبلغ إجمالي الطاقة التكريرية لهيونداي أويل بنك 650 ألف برميل يوميا وتهدف إلى توسعة نشاطها في البتروكيماويات.

وفي مايو من العام الماضي، أعلنت خططا لبناء مصنع بتروكيماويات بتكلفة 2.7 تريليون وون مع لوته كيميكال الكورية الجنوبية.

وقالت هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة إن أرامكو السعودية تخطط لتقييم هيونداي أويل بنك عند عشرة تريليونات وون أو 63 ألف وون للسهم.

وقال مصدر مطلع إن الشركة تخطط لعرض خصم نسبته عشرة بالمئة على أرامكو السعودية في صفقة كبيرة ستتطلب موافقة مجلسي إدارة الطرفين.

ودفع نبأ بيع الحصة أسهم الشركة الأم للصعود بما يصل إلى 6.6 بالمئة.