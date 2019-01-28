إدارة ترمب تقبل حليفا لجوايدو قائما بأعمال سفارة فنزويلا في واشنطن

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنها قبلت ممثلا من زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو ليصبح قائما بأعمال السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة. وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في بيان إن واشنطن قبلت يوم الجمعة الماضي ترشيح جوايدو لكارلوس الفريدو فيشيو عضو المعارضة الفنزويلية لتولي هذه المهمة وأن يكون لفيشيو السلطة على الشؤون الدبلوماسية باسم فنزويلا في الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحديا غير مسبوق لسلطته بعد أن أعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد مشيرا إلى تزوير الانتخابات.

وحصل جوايدو على دعم دولي واسع بما في ذلك من الولايات المتحدة. وانشق الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا عن حكومة مادورو يوم السبت. وقالت تقارير إخبارية إن فيشيو غادر فنزويلا عام 2014 بعد أن سجنت الحكومة زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز.