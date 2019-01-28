89.1 مليون مسافر عبر مطار دبي في 2018

قالت مطارات دبي اليوم إن عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي بلغ 89.1 مليون في 2018 وهو ما جاء دون المستوى المستهدف البالغ 90.3 مليون.

واستعاد مطار دبي موقعه باعتباره الأكثر ازدحاما في العالم على صعيد حركة المسافرين الدوليين بمعدل نمو سنوي بلغ واحدا بالمئة حسبما ذكر مشغل المطار.

وبلغ عدد المسافرين عبر المطار 7.7 مليون في ديسمبر بانخفاض 1.7 بالمئة عنه قبل سنة.

