"فيبكو" توافق على استقالة المدير العام للشركة

وافق مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" على قبول استقالة علي محمد الصانع من منصب المدير العام للشركة وذلك اعتبارا من تاريخ 31/01/2019، مع تكليف العضو المنتدب بالقيام بكافة المهام التي كان يقوم بها المدير العام واللازمة لإدارة أعمال الشركة اليومية.