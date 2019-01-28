«زين السعودية» تسجل أرباحا قياسية .. بلغت 332 مليون ريـال في عام 2018

حققت "زين السعودية" مستويات نمو قياسية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2018، حيث سجلت الشركة أرباحا صافية تاريخية بقيمة 332 مليون ريال. وأعلنت الشركة في بيان صحافي أن الإيرادات السنوية ارتفعت بنسبة 3 في المائة لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال، مقارنة بعام 2017، وارتفعت الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20 في المائة لتصل إلى نحو ثلاثة مليارات ريال، مقارنة بعام 2017، وهو ما انعكس بالإيجاب على هامش الربح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء EBITDA Margin ليصل إلى نحو 40 في المائة.

وبينت الشركة أن النتائج المالية السنوية جاءت بنسب نمو إيجابية لمؤشرات الأداء الرئيسة بفضل نجاح الخطط التحولية لعملياتها التشغيلية والتجارية، إضافة إلى التركيز والاستمرار في اكتساب وبناء قاعدة العملاء، والإدارة الفاعلة للتكاليف التشغيلية، ومشاريع التطوير والتوسعة التي تجريها على الشبكة. وسجلت عمليات الشركة نسب نمو قوية عن فترة الربع الأخير عن عام 2018، حيث قفزت الأرباح الصافية إلى مستويات تاريخية لتصل إلى نحو 399 مليون ريال، وبلغت الإيرادات عن فترة الربع الرابع ملياري ريال بنسبة ارتفاع بلغت 19 في المائة مقارنة بفترة الربع الأخير من عام 2017، فيما بلغت الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.1 مليار ريال، بزيادة بلغت 86 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، فيما بلغ هامش الربح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء EBITDA Margin 54 في المائة.

وأوضحت الشركة أن هناك جملة من المؤثرات الإيجابية التي ساعدت الشركة على تحقيق هذه النتائج التاريخية، التي كانت لها آثار إيجابية في مؤشرات الأداء، حيث وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا وتخفيضها من 15 في المائة لتصبح 10 في المائة من صافي الإيرادات، ابتداء من الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2018.

الجدير بالذكر أن إجمالي استثمار رأس المال للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018 بلغ 1.924 مليار ريال سعودي، كما أن الشركة قلصت العجز المتراكم عن عام 2018 ليصل إلى نحو 1.8 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل 30.8 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 5.837 مليار ريال سعودي، مقارنة بمبلغ 2.3 مليار ريال سعودي في عام 2017، حيث مثل حينها 38.8 في المائة من رأس المال.

وتعليقا على هذه النتائج المالية، أكد الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة "زين السعودية"، أن هذه النتائج تبرهن حجم الجهود التي يبذلها مجلس إدارة الشركة، والإدارة التنفيذية، والعاملين فيها، وقال "مثل هذه النتائج المالية تبرهن حجم العمل العميق والإيجابي الذي يتميز به كل من يعمل في زين السعودية لتحقيق خطة التحول التي تعكف الشركة على تنفيذها منذ فترة، ونسعد بأن 84 في المائة منهم هم من شباب الوطن، الذين في كل مكان يبدعون ويتألقون، ولا ننسى جهود بقية زملائهم الذين يضيفون لنا الشيء الكثير".

وأشاد الأمير نايف بن سلطان بالاتفاقية الأخيرة التي أبرمتها الشركة مع وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوحيد وخفض المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريا وتسوية المبالغ المختلف عليها، حيث عززت من البيئة الإيجابية لعمليات زين في عام 2018، كما نوه "بالاستراتيجية المتحفظة لمجلس إدارة الشركة، التي حرصت على حجز المخصصات المالية اللازمة لسداد المبالغ المختلف عليها مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث كانت لها آثار إيجابية في النتائج المالية للسنة المالية الحالية".

من جهته قال المهندس سلطان بن

عبد العزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية في تعليقه على هذه النتائج "لقد شهد عام 2018 أداء تاريخيا لعمليات الشركة، التي تحتفل بعامها العاشر، لعملياتها التجارية في المملكة". وأضاف الدغيثر قائلا "بدأت شركة زين السعودية في الدخول لحقبة جديدة، حيث سجلت هذا العام علامة فارقة لنمو عملياتها، خصوصا أن التطورات والقرارات التنظيمية الأخيرة ستعزز من التوقعات المستقبلية، وإيجاد المزيد من الثقة للازدهار المستقبلي لعملياتها". وزاد الدغيثر قائلا: "شركة زين السعودية تعمل من خلال سلسلة من المبادرات على أن تكون مركزا حيويا للتقنيات الحديثة والخدمات المتطورة والتحول الرقمي، ابتداء من الاستثمار في تقنيات المستقبل مثل الجيل الخامس، وخدمات المدفوعات الرقمية بالشراكة مع شركة "هللة"، والحوسبة السحابية بالشراكة مع شركة "علي بابا كلاود"، إضافة إلى توسع محفظة الشركة من الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال، إضافة إلى العمل باستمرار على ترقية الشبكة، لتحقيق دورها الفاعل في "رؤية المملكة 2030".

وتابع قائلا "سنستمر في توفير الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى التوسع في تقنية الألياف البصرية للمنازل، كما سنواصل تكثيف جهودنا في قطاع المشاريع والأعمال والمدن الذكية، والعمل على تحسين تجربة العملاء، مع التعزيز المستمر لتوجهاتنا الرقمية".