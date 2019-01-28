«إتقان العقارية» توقع عقدا مع شركة عبدالله الراجحي لتسويق وبيع العقارات

وقعت شركة إتقان العقارية مع شركة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة مخططا لتسويق وبيع عقارات الشركة التي تتنوع في مدن المملكة ما بين أراض وعقارات مدرة للدخل.

وتبدأ شركة إتقان العقارية خلال الأيام القليلة المقبلة طرح أحد مخططات شركة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة، وهو مخطط رحاب العزيزية في الرياض، أحد المخططات المميزة السكنية التجارية ذات الخدمات المكتملة المرافق والقريب من جميع الخدمات والطرق الرئيسة.

ويقع المخطط في تقاطع طريق الحائر مع شارع نهاوند بالقرب من حي العزيزية، كما يتميز المخطط بالمساحات المتنوعة ووقوعه ضمن ضمن أعلى منطقة ذات كثافة سكانية، ويضم منطقة سكنية وتجارية وحدائق وغيرها.

وأكد عبدالعزيز الرشيد مدير عام شركة إتقان المسوق العقارية، التي فازت بالمخطط، أن عقارات الراجحي عقارات مميزة جدا ومنتظر أن تثري السوق العقارية في المملكة، خاصة أنها تنتشر في المملكة وتقع في عديد من الأحياء المتميزة والمناطق المهمة ذات الخدمات المتكاملة والبنية التحتية المتميزة. ويرى المحللون والخبراء في القطاع العقاري في المملكة أن طرح مثل هذه العقارات لشركة الراجحي للبيع في المزاد العلني، هي فرصة جيدة لكبار وصغار المستثمرين لشراء عقارات متميزة في أماكن استراتيجية.

ومن المعروف أن شركة إتقان العقارية من أكبر شركات التسويق في المملكة، واشتهرت شركة إتقان في الآونة الأخيرة في المجال وأصبحت رائدة في مجال التسويق العقاري، والمسوقة لعديد من المشروعات الكبرى في المملكة، التي نجحت في تسويقها بنظام وأسلوب متميز، ومنها تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، وتصفية ممتلكات رجل الأعمال معن بن عبدالواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات، وغيرها من المشاريع الكبرى التي قامت بتسويقها وبيعها، حيث تميزت مزاداتها بجودة عالية، ونجحت خلال العامين الماضيين في جميع المزادات التي نفذتها بنسبة 100 في المائة.