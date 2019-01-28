إطلاق الهوية الجديدة لـ «العقارية»

في مساء حافل بالنجاح، شهدت الرياض مناسبة إطلاق الهوية الجديدة للشركة العقارية السعودية والشركات التابعة لها، وقد تخلل الحفل كلمة عبدالرحمن المفضي رئيس مجلس الإدارة، وكلمة ممدوح الشرهان الرئيس التنفيذي، إضافة إلى جلسة حوارية جمعت كلا من ممدوح الشرهان الرئيس التنفيذي ممثلا لشركة تعمير، والمهندس زياد الشيحة العضو المنتدب لشركة الوديان، وفهد المسفر الرئيس التنفيذي لشركة بنية، ونهار الرزني الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، إضافة إلى المهندس كيم جيون عضو مجلس شركة إدارة، وقد أدار الجلسة الخبير الاقتصادي راشد الفوزان، وقد كانت جلسة مثرية تخللها عديد من أسئلة الحضور المهتمين في المجال، كما عرفت فيها الشركات بتوجهاتها والحلول المبتكرة التي ستغطي الاحتياج الحاد في السوق المحلية من خلال منظومة متكاملة تسعى فيها الشركة العقارية السعودية إلى تقديم خدمة بجودة عالية تبدأ من تأسيس المشاريع الضخمة من خلال البدء بالبنية التحتية ذات المعايير العالمية، ثم أعمال المقاولات بذات الجودة المعروفة عن العقارية منذ عدة عقود، ثم تشغيل وصيانة المشاريع باستمرار، وصولا إلى إدارتها باحترافية. كل هذه الخدمات تقدمها الشركة العقارية السعودية برؤية واضحة تتواكب مع "رؤية المملكة 2030" لتمضي قدما في خدمة المجتمع.