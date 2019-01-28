موظفو وموظفات مصرف الراجحي يشاركون جمعية إطعام توزيع فوائض الطعام

شاركت مجموعة من الموظفين والموظفات في مصرف الراجحي في مدن: الرياض وجدة والدمام والجبيل والأحساء، توزيع فوائض الطعام على المحتاجين كإحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية لعام 2019، بالتعاون مع الجمعية الخيرية للطعام "إطعام"، ومن خلال برنامج سيستمر لمدة عام كامل.

وقام الموظفون بزيارة إلى مقر الجمعية واستمعوا إلى شرح موجز عن نشاطاتها، كما اطلعوا على آلية العمل لديهما، وأسهموا مع موظفي الجمعية في توزيع فوائض الطعام على المحتاجين في أماكن وجودهم.

وأبدى المشاركون من المصرف سعادتهم الغامرة بهذه الشراكة بين المصرف مع جمعية "إطعام" لهذا العام كاملا، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الموظفين والموظفات، للإسهام في هذا العمل النبيل تطوعيا، وأثنوا على نشاط الجمعية، كما أبدوا كامل الاستعداد للمشاركة في أي وقت سواء في تعبئة فوائض الطعام أو توزيعها على المحتاجين في أماكن سكنهم إيمانا من موظفي المصرف بضرورة التكافل في تقديم هذه النوعية من الأعمال التي تضمن حفظ النعمة والاستفادة منها وتضمن أيضا وصولها إلى المحتاجين في أفضل صورة وبأعلى جودة.

ومعلوم أن جمعية "إطعام" هي مؤسسة غير ربحية متخصصة في الطعام هدفها الأساس حفظ النعمة من الهدر عن طريق نقل فكرة بنوك الطعام في دول العالم وتطبيقها في المملكة بطريقة احترافية تحفظ فيها خصوصية المجتمع والمستفيد.

وتتسق جهود المصرف في تكثيف العمل التطوعي مع "رؤية المملكة 2030" التي جاء من أهدافها الوصول إلى مليون متطوع، كما تتوافق مع طبيعة المجتمع وثقافته التي تحث على التعاون والتكاتف في الأعمال التي تخدم المصلحة العامة؛ حيث يندرج هذا النشاط تحت نشاطات المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي لعام 2019 وهو أحد البرامج العديدة التي تم اعتمادها على مدار العام لتخدم معظم شرائح المجتمع في مناطق المملكة كافة.