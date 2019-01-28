إصدار 100 ترخيص لمزاولة مهنة التقييم خلال عام

أصدرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين 100 ترخيص مهني لمزاولة مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم خلال العام الماضي.

وقال لـ "الاقتصادية" صالح الزويد؛ مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، إنه تم رصد 36 مخالفة مهنيّة وقانونية تم تحويلها للجهات المختصة في 2018.

وأوضح أن الهيئة تقوم بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار بالتأكد من تطبيق نظام المقيّمين المعتمدين عبر تنفيذ جولات ميدانية مستمرة، ومعاقبة المخالفين بعقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام أيضا على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة 200 ألف ريال أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

وأكد أن أكثر من 760 شخصا ممثلا لجهات حكومية ما بين أمانات وغرف تجارية، وممثلين للجهات الخاصة المرشحين للغرف التجارية وغيرهم، اجتازوا البرنامج التدريبي في الإجراءات العملية لنزع الملكية للمنفعة، منذ بداية كانون الثاني (يناير) 2018، التزاما بالأمر السامي القاضي باشتراط حصول جميع المشاركين في لجان نزع الملكية على هذا البرنامج، الذي تقدمه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وأضاف: "يستطيع مزاولة مهنة التقييم - وفقا للنظام- كل من حصل على ترخيص مزاولة المهنة ويصدر من وزارة التجارة بعد حصول الشخص على عضوية الهيئة الأساسية وذلك بعد اجتيازه سبع دورات تدريبية في التقييم العقاري، أما في تقييم المنشآت الاقتصادية فيتم بعد اجتيازه لثلاث دورات تدريبية وإكماله ساعات الخبرة المطلوبة واجتيازه للمقابلة الشخصية".

وذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قدمت خلال هذا العام عدة دورة تدريبية في مختلف مدن المملكة كما قامت الهيئة بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين المعتمدين البريطاني ( RICS) بالعمل على إعداد برنامج تدريبي في نزع الملكية، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم فهم شامل لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والاستفادة من ممارسات التقييم ونزع الملكية في الأسواق الدولية، موضحا أن البرنامج يقدمه مدربين وخبراء متخصصين في هذا المجال.

وأشار إلى أن أبرز عناصر البرنامج، الممارسة الحالية لنزع الملكية والتقييم، والتعويض، والتحديات التي تواجهها، وأساليب التقييم العقارية، وتطبيقات على طرق التقييم العقاري واستخدامها لأغراض نزع ملكية العقارات وطرق معاينة وقياس العقار وتقرير التقييم والشراء الإجباري (نزع الملكية) وحساب التعويض، وإدارة تجنب الخلاف، وحل النزاعات والمعايير الدولية للتقييم والقياس وأثرها في دعم الشفافية والمصداقية في نزع الملكية وتطبيقات عملية لإجراء تقييم لنزع ملكية العقارات.