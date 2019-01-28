مستثمرون: لائحة نقل البضائع تزيد أعباءنا المالية .. و«الهيئة»: راعينا مصالح القطاع

فيما أكد عدد من المستثمرين في قطاع النقل البري، أن لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، تزيد من الأعباء المالية والتشغيلية على الناقلين، قال لـ "الاقتصادية" عبد الله صايل، المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، إن الهيئة راعت مصالح القطاع في تطبيق اللائحة.

وأوضح أن الهيئة أعدت خطة تمتد لثلاث سنوات لتطبيق أحكام لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، بما يضمن استقرار وتنمية الاستثمارات القائمة حاليا في صناعة النقل البري.

وأشار إلى أن الهيئة طرحت اللائحة لمعرفة مرئيات العموم، واستقبلت تلك المرئيات من خلال وسائل التواصل المتعددة، كما استعرضت الهيئة اللائحة مع المستثمرين والغرف التجارية.

وأكد أن الهيئة من باب حرصها وحفاظا على الأصول الحالية في قطاع النقل فإن تطبيق اللائحة سيكون تدريجيا على مدى ثلاث سنوات.

بدورهم، يرى مستثمرون أن بعض اشتراطات اللائحة في حال اعتمادها، سيؤثر في نشاط الناقلين، خاصة صغار المستثمرين منهم.

وأوضح لـ "الاقتصادية" سعيد البسامي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، أن اللجنة ظلت دوما تبدي مرئياتها وملاحظاتها على بعض ما ورد في اللائحة من اشتراطات، خاصة فيما يتعلق بإلزامهم بتجديد بطاقة تشغيل المركبة المملوكة للمنشأة أو العمل بعقد تأجير تمويلي سنويا، ما يزيد من الأعباء المالية والإدارية على الناقلين، إضافة إلى حصول السائق على رخصة قيادة عمومي سارية المفعول وبطاقة سائق مهني وسائق نقل مواد خطرة، الأمر الذي يزيد من التعقيدات.

وأوضح أن شرط إلزام الناقل أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع لحسابه الخاص برصد أداء الشاحنة والسائق أثناء عمليات النقل وتسجيل الحركة اليومية وعدد ساعات القيادة والراحة، يصعب تحقيقه ولا سيما أن أنظمة التتبع الموجودة لا توفر هذه البيانات المطلوبة.

وقال إن تركيب حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية على المركبة يؤدي إلى زيادة وزن المركبة بحدود 100–150 كجم، ما يسبب تجاوز الوزن الإجمالي للمركبة عن الحد المسموح به، لذلك طالبت اللجنة تعديل موازين المركبة بالوزن الزائد حتى لا يتحمل الناقلون غرامات مالية بسبب الأوزان الزائدة.

ولفت إلى أن اللائحة تضمنت اشتراطات يصعب الالتزام بها كتحديد قيمة البضاعة المنقولة باعتبار أن المرسل لا يفصح عن قيمة البضاعة للناقل.

وأوضح أن اللجنة طالبت بوجود تصنيف معتمد من النقل للناقلين المعتمدين والمستوفين للشروط ويعتمد وضعهم بموقع الهيئة واعتمادهم في منصة اعتماد لمناقصات الجهات الحكومية الخاصة بمشاريع النقل، مشيرا إلى أن أغلب ما ورد في اللائحة يشكل أعباء مالية كبيرة على الناقلين.

من جانبه، أكد محمد هادي، مستثمر في قطاع النقل البري، وعضو اللجنة الوطنية للنقل البري، أن اللائحة تحتاج إلى المراجعة من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة والمنظمة لقطاع النقل البري، خاصة أن بعض الاشتراطات قد تحدث تضاربا مع أنظمة بعض هذه الجهات.

وأشار إلى أن بعض الاشتراطات قصد منها حفظ حقوق الناقلين وتنظيم قطاع النقل، إلا أنها قد تكون دافعا لرفع الأسعار على المستهلكين في حال تحمل الناقلون أعباء مالية وإدارية نتيجة التزامهم باللائحة.