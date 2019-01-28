الأسهم السعودية تتجاوز 8500 نقطة مسجلة أعلى مستوى منذ أغسطس 2015

ارتفعت الأسهم السعودية 0.88 في المائة لتزيد 74 نقطة في المؤشر العام، الذي أغلق عند 8509 نقاط، مسجلا أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015 بدعم من المصارف بقيادة "الراجحي". وزادت معه القيمة السوقية بنحو 13 مليار لتصل إلى 2.01 تريليون ريال. ومع تخطي حاجز المقاومة أصبحت مستويات 8460 نقطة دعما للمؤشر العام ويسعى حاليا للوصول إلى مستويات 8660 نقطة.

واستطاعت السوق أن تستوعب تراجع أرباح "سابك" في الربع الرابع دون التوقعات، حيث افتتح على انخفاض 2 في المائة واستطاع العودة للربحية في نهاية الجلسة إشارة إلى وجود توقعات إيجابية حول الشركة للربع الأول. ولا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد وستكون عاملا مهما في تحرك السوق.

وأظهرت بيانات تداول ارتفاعا طفيفا في ملكية المستثمرين الأجانب لتصل إلى 5 في المائة، ولا يزال تدفق السيولة الأجنبية ضعيفا، مقارنة بالمتوقع خاصة مع قرب الانضمام الفعلي للمؤشرات الدولية. واستمرار ذلك الضعف وعدم دخول سيولة عالية قد يؤثر في المستويات السعرية للسوق.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8434 نقطة تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8528 نقطة رابحا 1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8408 نقاط فاقدا 0.3 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8509 نقاط رابحا 74 نقطة بنسبة 0.88 في المائة. وارتفعت السيولة 29 في المائة بنحو 786 مليون ريال لتصل إلى 3.5 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 30 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 57 في المائة بنحو 60 مليون سهم متداول لتصل إلى 166 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 14 في المائة بنحو 14 ألف صفقة لتصل إلى 116 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 0.4 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.15 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 2.3 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 2 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 1.7 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 995 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 993 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 275 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "أنابيب السعودية" بالنسبة القصوى 10 في المائة ليغلق عند 22.88 ريال، يليه "أميانتيت" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 6.65 ريال، وحل ثالثا "استثمار" بنسبة 8.7 في المائة ليغلق عند 21 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أمانة للتأمين" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 21.94 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 84.50 ريال، وحل ثالثا "معادن" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 53.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بنسبة 11 في المائة بقيمة 374 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 9 في المائة بقيمة 310 ملايين ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 262 مليون ريال بنسبة 7 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية