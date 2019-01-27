ارتفاع معظم البورصات الخليجية بدعم من أداء أسهم القطاع المالي

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع في معظمها اليوم بفضل الأداء القوي لأسهم القطاع المالي، بينما شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعودا حادا، وهو ما ساعدها على اللحاق بركب مكاسب الأسواق الناشئة الأخرى.

وصعد مؤشر سوق دبي 0.9 في المائة إلى 2540 نقطة، بينما زاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.03 في المائة إلى 5021 نقطة.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، 2 في المائة، بينما صعد سهم مجموعة إعمار مولز 1.9 في المائة. وقفز سهم بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي 6.1 في المائة، بينما ارتفع سهم "الدار العقارية" 2.6 في المائة.

وانخفض مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت 1.2 في المائة إلى 5426 نقطة، تحت ضغط تراجع سهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" 3.2 في المائة. وأعلن بيت التمويل الكويتي في الآونة الأخيرة عن صفقة بقيمة سبعة مليارات دولار للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، الذي ارتفع سهمه 0.9 في المائة.

وبحسب "رويترز"، قال سانات ساشار محلل بحوث الأسهم لدى المال كابيتال "تواجه سوق الكويت ضغوطا بعد الإعلان عن اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، وهو ليس أمرا مفضلا جدا لبيتك". وتابع "أدى ذلك إلى جني أرباح قوي في أسهم بيت التمويل الكويتي، وهو ما دفع السوق بأكملها للتراجع".

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.4 في المائة إلى 10668 نقطة، تحت ضغط القطاع الصناعي، مع تراجع سهم "صناعات قطر" 1.8 في المائة، وسهم "قطر للوقود" 0.8 في المائة. وتراجع مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 4166 نقطة. بينما زاد مؤشر البحرين 1.2 في المائة إلى 1391 نقطة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.3 في المائة إلى 13817 نقطة وسط مشتريات المستثمرين المصريين، ومبيعات الأجانب والعرب.

وقال محمد الحاج المحلل لدى المجموعة المالية هيرميس "تلحق مصر أخيرا بركب التعاملات الخالية من المخاطرة، التي تشهدها الأسواق الناشئة"، مشيرا إلى أن المؤشر ارتفع بنحو 6 في المائة منذ بداية العام، مقابل 7 في المائة لأسواق ناشئة أخرى. وتابع "هناك أيضا محركات محلية لهذا التحرك مثل استمرار الأرقام الإيجابية للاقتصاد الكلي، وهبوط عائدات أذون الخزانة".

وصعد البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، بنسبة 2.55 في المائة عند سعر 84.44 جنيه، بقيمة تداول بلغت 29.7 مليون جنيه.

وتصدر قائمة الأسهم القيادية المرتفعة، "سوديك"، و"جلوبال تيلكوم"، و"المصرية للمنتجعات"، و"مصر للألومنيوم"، و"إعمار مصر"، بنسب تراوحت بين 10 في المائة إلى 4.2 في المائة.