وزير المالية الفرنسي: رؤساء الشركات الفرنسية يجب أن يدفعوا الضرائب

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أن حكومة بلاده سوف تجبر رؤساء الشركات الكبرى التي تقع مقراتها في فرنسا ومديريها التنفيذيين على دفع الضرائب في البلاد.

وقال لو مير خلال مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" اليوم الأحد: "سنطبق قواعد مكان الإقامة الضريبية، وسنفعل ذلك من خلال قانون. سيكون هناك إلزام لرؤساء الشركات الفرنسية الكبرى أن يدفعوا ضرائبهم في فرنسا"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.