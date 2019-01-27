راتب التقاعد السنوي لرئيس "دايملر" يتجاوز مليون يورو

من المنتظر أن يتقاضى ديتر تسيتشه، رئيس مجموعة دايملر الألمانية للسيارات، راتبا بقيمة 1.05 مليون يورو سنويا بعد تقاعده.

ووفقا لـ "الألمانية"، أكد متحدث باسم المجموعة التي تشتهر بإنتاج سيارات مرسيدس الفارهة تقريرا أوردته صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم حول هذا الموضوع.

وأفاد المتحدث أنه من الممكن أن تكون "هناك حقوق أخرى لتسيتشه إضافة إلى هذا الراتب".

وسيتخلى تسيتشه عن مهام منصبه كرئيس للمجلس التنفيذي للمجموعة في أيار (مايو) المقبل ليخلفه أولا كيلينويس، رئيس قسم التطوير، ومن المنتظر أن يتقاضى تسيتشه راتبه التقاعدي اعتبارا من 2020.

وحسب تصريحات المتحدث، فإن الراتب السنوي لتسيتشه البالغ قيمته 1.05 مليون يورو، ورد في أحدث تقرير لدايملر عن نتائج 2017، وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ تم تجميده عند هذا المستوى منذ عام 2005.

ومن المتوقع أن ينضم تسيتشه إلى مجلس الإشراف والمراقبة على المجموعة بعد قضاء ما يعرف بمرحلة الراحة في عام 2021.

ووفقا لماهو معتاد، فإنه من المنتظر أن يحصل على أموال لكن المتحدث أشار إلى أن مسألة منح أموال لتسيتشه في هذه الحالة وقيمة هذه الأموال سيتم تحديدها من جديد في حال التحاقه بالمجلس الإشرافي.

ويحق لتسيتشه الحصول على معاش من نظام المعاشات الحالي، وذكر المتحدث أن "الراتب التقاعدي المجمد لتسيتشه منذ 2013، يمكن حسابيا أن يضيف إلى راتبه التقاعدي 500 ألف يورو أخرى".