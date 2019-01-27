وزير التعليم : صرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة بشكل عاجل

وجه وزير التعليم اليوم بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة. وقال الدكتور حمد آل الشيخ عبر تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر" أنه وجه بأن تصرف العلاوة بشكل عاجل جدا انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرفها للشهر الحالي كاملة.