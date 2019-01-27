المفوضية الأوروبية: يتعين ضمان بقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة في أي اتفاق للـ"بريكست"

أكد فرانز تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضمان بقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة ضمن أي اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك لضمان السلام في المنطقة التي كانت مضطربة تاريخيا.

وفي تصريحات لكل من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وصحيفة "ذا جارديان"، لفت تيمرمانز إلى "وجود مسؤولية أخلاقية أوروبية جماعية ... لبذل كل ما هو في استطاعتنا لتجنب اندلاع (صراع) مجددا".

وأضاف تيمرمانز أنه لا يفهم أبدا لماذا "هناك عدد من الناس في وستمنستر يتعاملون بعدم مبالاة مع الأمر".

وقال :"لا يمكن أن أتسامح مع وضع يتم فيه خيانة أيرلندا. هذه ليست أوروبا".

وشدد على أن بند الـ "backstop" (شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا)- الذي يضمن بقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة حتى إذا لم تتمكن بريطانيا من التوصل إلى اتفاق تجاري طويل المدى مع الاتحاد الأوروبي - يتعين أن يكون محصّنا وغير محدد المدة، وإلا فإنه "لن يمثل شبكة أمان".

ويقول داعمو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن "شبكة الأمان" قد تعني ارتباط بريطانيا بشكل وثيق جدا مع الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال نواب البرلمان البريطاني يراوحون مكانهم بشأن كيفية المضي قدما لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد، حيث لم يعد هناك سوى تسعة أسابيع على الموعد المحدد لذلك.

ويقترح بعض النواب البريطانيين تأجيل الموعد المقرر للخروج من أجل المزيد من الإعداد.

وأشار تيمرمانز إلى أن هذه "الإمكانية" متاحة وفقا لمعاهدة الاتحاد الأوروبي، إلا أنه شدد على ضرورة أن تبلغ بريطانيا الدول الأعضاء بالاتحاد "إلى متى ولماذا وعلى هذا الأساس يتخذون قرارا".