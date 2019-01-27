البحري تنهي إجراءات توقيع عقد تسهيلات مع بنك الرياض بـ 500 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أنها انهت في يوم الخميس 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 إجراءات توقيع عقد تسهيلات لحد دوار لقروض متوسطة الأجل بقيمــة (500,000,000) خمسمائة مليون ريال مع بنك الرياض (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية). حيث سوف تستخدم هذه التسهيلات في تمويل احتياجات الشركة المستقبلية للمشاريع التوسعية وإعادة تمويل قروض السفن حين الحاجة وستكون مدة التمويل 5 سنوات. تم منح التسهيلات استنادا على قوة المركز المالي للشركة مقابل سند لأمر