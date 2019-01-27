"اتقان العقارية" توقع اتفاقية مع شركة "عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي"  لتسويق وبيع عقارات الشركة

وقعت شركة اتقان العقارية مع شركة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحى وأولاده القابضه مخطط لتسويق وبيع عقارات الشركة التى تتنوع فى مدن المملكة ما بين أراضى وعقارات مدرة للدخل. وتبدأ شركة اتقان العقارية خلال الأيام القليلة المقبلة بطرح أحد مخططات شركة عبدالله عبدالعزيز الراجحى وأولاده القابضه وهو مخطط رحاب العزيزيه فى الرياض وهو أحد المخططات المميزة السكنية التجارية ذات الخدمات المكتمله المرافق والقريب من جميع الخدمات والطرق الرئيسية.

ويقع المخطط فى تقاطع طريق الحائر مع شارع نهاوند بالقرب فى حى العزيزية، كما يتميز المخطط بالمساحات المتنوعة ووقوع المخطط ضمن ضمن أعلى منطقة ذات كثافة سكانية ويضم منطقة سكنية وتجارية وحدائق وغيرها. وأكد عبدالعزيز الرشيد مدير عام شركة اتقان المسوق العقارية التى فازت بالمخطط أن عقارات الراجحى عقارات مميزة جدا ومنتظر أن تثرى السوق العقارى فى المملكة خاصة وأنها تنتشر فى المملكة وتقع فى العديد من الأحياء المتميزة والمناطق الهامة ذات الخدمات المتكاملة والبنية التحتية المتميزة.

ويرى المحللون والخبراء فى القطاع العقارى بالمملكة أن طرح مثل هذه العقارات لشركة الراجحى للبيع بالمزاد العلنى هى فرصة جيدة لكبار وصغار المستثمرين لشراء عقارات متميزة فى أماكن إستراتيجية. ومن المعروف أن شركة إتقان العقارية من أكبر شركات التسويق فى المملكة، وإشتهرت شركة اتقان فى الآونة الأخيرة فى المجال وأصبحت رائدة فى مجال التسويق العقارى، والمسوقه للعديد من المشروعات الكبرى فى المملكة والتى نجحت فى تسويقها بنظام وأسلوب متميز، ومنها تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحى، وتصفية ممتلكات رجل الاعمال معن بن عبدالواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات وغيرها من المشاريع الكبرى والتى قامت بتسويقها وبيعها، حيث تميزت مزاداتها بجودة عالية ونجحت خلال العامين الماضيين فى جميع المزادات التى نفذتها بنسبة 100 %.