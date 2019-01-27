زين السعودية تسجل أرباحا صافية قياسية 332 مليون ريال عن العام 2018

حققت "زين السعودية" مستويات نمو قياسية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2018، حيث سجلت الشركة أرباحا صافية تاريخية بقيمة 332 مليون ريال. وأعلنت الشركة في بيان أن الإيرادات السنوية ارتفعت بنسبة 3% لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال، مقارنة مع العام 2017، وارتفعت الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% لتصل إلى نحو 3 مليارات ريال، مقارنة مع العام 2017، وهو ما انعكس بالإيجاب على هامش الربح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA Margin) ليصل إلى نحو 40%.

وبينت الشركة أن النتائج المالية السنوية جاءت بنسب نمو إيجابية لمؤشرات الأداء الرئيسية بفضل نجاح الخطط التحولية لعملياتها التشغيلية والتجارية، بالإضافة إلى التركيز والاستمرار في اكتساب وبناء قاعدة العملاء، والإدارة الفاعلة للتكاليف التشغيلية ، ومشاريع التطويروالتوسعةالتي تجريها على الشبكة.

وسجلت عمليات الشركة نسب نمو قوية عن فترة الربع الأخير عن العام 2018، حيث قفزت الأرباح الصافية إلى مستويات تاريخية لتصل إلى نحو 399 مليون ريال، وبلغت الإيرادات عن فترة الربع الرابع 2 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 19% مقارنة مع فترة الربع الأخير من العام 2017، فيما بلغت الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.1 مليار ريال، بزيادة بلغت 86% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، فيما بلغ هامش الربح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA Margin) 54%.

وأوضحت الشركة أن هناك جملة من المؤثرات الإيجابية التي ساعدت الشركة في تحقيق هذه النتائج التاريخية، والتي كان لها آثارا إيجابية على مؤشرات الأداء، حيث وقعت الشركة اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتوحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا وتخفيضها من 15% ليصبح 10٪ من صافي الإيرادات، ابتداءً من الأول من شهر يناير من العام 2018.

الجدير بالذكر أن إجمالي استثمار رأس المال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بلغ 1.924 مليار ريال سعودي ، كما أن الشركة قلصت من العجز المتراكم عن العام 2018 ليصل إلى نحو 1.8 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل 30.8٪ من رأس مال الشركة البالغ 5.837 مليار ريال سعودي، مقارنة مع مبلغ 2.3 مليار ريال سعودي في العام 2017، حيث مثل حينها 38.8% من رأس المال.

وتعليقًا على هذه النتائج المالية، أكد الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة "زين السعودية"، أن هذه النتائج تبرهن حجم الجهود التي يبذلها مجلس إدارة الشركة، والإدارة التنفيذية، والعاملين فيها، وقال "مثل هذه النتائج المالية تبرهن حجم العمل العميق والإيجابي الذي يتميز به كلّ من يعمل في زين السعودية لتحقيق خطة التحول التي تعكف الشركة على تنفيذها منذ فترة ، ونسعد أن 84% منهم هم من شباب الوطن، الذين في كل مكان يبدعون ويتألقون، ولا ننسى جهود بقية زملائهم الذين يضيفون لنا الشيء الكثير".

وأشاد الأمير نايف بن سلطان "بالاتفاقية الأخيرة التي أبرمتها الشركة مع وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتلتوحيد وخفض المقابل المالي لتقديم الخدمة تجارياً وتسوية المبالغ المختلف عليها،حيث عززت من البيئة الإيجابية لعمليات زين في العام 2018" كما نوّه سموه "بالاستراتيجية المتحفظة لمجلس ادارة الشركة، والتي حرصت على حجز المخصصات المالية اللازمة لسداد المبالغ المختلف عليها مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث كان لها آثارا ايجابية على النتائج المالية للسنة المالية الحالية".

وأعرب عن خالص امتنانه للقيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية، وللجهود التي تبذلها لتوفير بيئة أعمال تساعد الشركات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وازدهار أعمالها، مشيراً إلى أن شركة زين السعودية تجدد التزاماتها بلعب دور رئيسي في نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة، والمساهمة الفاعلة في رؤية 2030.

وختم الأمير نايف بقوله " التطورات الإيجابية التي تشهدها البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، والمساندة الحكومية لهذه التوجهات سيكون لها بالغ الأثر في زيادة الجاذبية لاقتصاد المملكة، وتعزيز ازدهارها المستمر".

ومن جهته قال المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" في تعليقه على هذه النتائج " لقد شهد العام 2018 أداءً تاريخيا لعمليات الشركة، التي تحتفل بعامها العاشر، لعملياتها التجارية في المملكة".

وأضاف الدغيثر قائلا " بدأت شركة زين السعودية في الدخول لحقبة جديدة، حيث سجل هذا العام علامة فارقة لنمو عملياتها، خصوصا وأن التطورات والقرارات التنظيمية الأخيرة ستعزز من التوقعات المستقبلية، وخلق المزيد من الثقة للازدهار المستقبلي لعملياتها".

وزاد الدغيثر قائلا: "شركة زين السعودية تعمل من خلال سلسلة من المبادرات على أن تكون مركزا حيويًا للتقنيات الحديثة والخدمات المتطورة والتحول الرقمي، ابتداءً من الاستثمار في تقنيات المستقبل مثل الجيل الخامس، وخدمات المدفوعات الرقمية بالشراكة مع شركة (هللة)، والحوسبة السحابية بالشراكة مع شركة (علي بابا كلاود )، بالإضافة إلى توسّع محفظة الشركة من الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الأعمال، هذا بالإضافة إلى العمل باستمرار على ترقية الشبكة، لتحقيق دورها الفاعل في رؤية المملكة 2030".

وتابع قائلا "سنستمر في توفير الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لخدمات الاتصالاتوتقنية المعلومات، بالإضافة للتوسع في تقنية الألياف البصرية للمنازل، كما سنواصل تكثيف جهودنا في قطاع المشاريع والأعمال والمدن الذكية، والعمل على تحسين تجربة العملاء، مع التعزيز المستمر لتوجهاتنا الرقمية ".