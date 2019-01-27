"المتقدمة" تربح 717 مليون ريال خلال العام 2018



أعلنت شركة المتقدمة للبتروكيماويات النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-12-31 (12 شهرا) حيث حققت صافي ربح بلغ 717 مليون ريال بارتفاع 13.6% عن العام المالي 2017 مقابل 631 مليون ريال خلال العام السابق .

ارتفع صافي الربح للعام 2018م بنسبة 13.61% مقارنة بالعام السابق ويعود ذلك بصورة رئيسية لما يلي:

ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 15.24% نتيجة لإرتفاع أسعار البولي بروبيلين بنسبة 13.37% وارتفاع كميات المبيعات بنسبة 1.75%.

و ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة في كوريا الجنوبيه) بنسبة 40.48%.

وهذا الارتفاع في صافي الربح على الرغم من إرتفاع تكلفة اللقيم بنسبة 23.65% نتيجة إرتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 18.82% و18.83% على التوالي والإستهلاك الأعلى نسبياً للبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 22.06%.