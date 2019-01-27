"سابك" تربح 21.5 مليار ريال في 2018 بارتفاع 16.8 %

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018-12-31 (12 شهرا) حيث حققت صافي ربح بلغ 21.54 مليار ريال بارتفاع 16.8 % عن العام المالي 2017. فيما بلغ إجمالي الربح 57.6 مليار ريال بارتفاع 15 % عن العام الماضي.