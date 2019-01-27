باعظيم التجارية تعين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية يوم السبت بتاريخ 20/5/1440هـ الموافق 26/1/2019م اجتماعة الاول للدورة الجديدة التي تبدا اعمالها في 26/1/2019م الى 25/1/2022م والذي تم انتخابه خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بتاريخ 19/4/1440هـ الموافق26/12/2018م وقرر التالي: اولا: تعيين الاستاذ/ سالم بن صالح بن محمد باعظيم (عضو غير تنفيذي) رئيس لمجلس الإدارة. ثانيا: تعيين الاستاذة/ فوزية بنت صالح بن محمد باعظيم (عضو غير تنفيذي) نائب لرئيس مجلس الإدارة. ثالثا: تشكيل لجنة المكافات والترشيحات اعتبارا من 26/1/2019ولمده ثلاث سنوات من الاعضاء التالية اسمائهم: 1-الاستاذة /فوزية بنت صالح بن محمد باعظيم، (عضو غير تنفيذي) رئيسا للجنة. 2-الاستاذ/ احمد بن صالح بن محمد باعظيم، (عضو غير تنفيذي) عضوا باللجنة. 3-الاستاذة/رؤى بنت ابوبكر بن صالح باعظيم،(عضو غير تنفيذي) عضوا باللجنة. بالاضافة الى تعيين أمين سر مجلس الإدارة وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى السوق المالية (تداول) لجميع الاغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية. الجدير بالذكر ان لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة والتي تبدا في 26/1/2019م وحتي 25/1/2022م قد تم اعتماد تشكيلها خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 19/4/1440هـ الموافق26/12/2018م برئاسة الاستاذة/ فوزية بنت صالح بن محمد باعظيم كما تم الاعلان عن ذلك في اعلان نتائج الجمعية على موقع تداول بتاريخ 20/4/1440هـ الموافق 27/12/2018م