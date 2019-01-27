صندوق جدوى ريت السعودية يستحوذ على عقار تعليمي في الرياض

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن استحواذ صندوق جدوى ريت السعودية على عقار تعليمي في مدينة الرياض بتاريخ 18/05/1440هـ الموافق 24/01/2019م، وفيما يلي تفاصيل العقار:

- عقار تعليمي يقع في شارع الأمير عبدالعزيز بن ثنيان في حي النخيل بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث تبلغ مساحة العقار 3,000 متر مربع ومسطحات البناء 9,700 متر مربع.

-تم الاستحواذ على العقار مقابل مبلغ وقدره (25,650,000) خمسة وعشرون مليون وستمئة وخمسون ألف ريال سعودي تم تمويلها من خلال التسهيلات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المتاحة للصندوق من البنك السعودي الفرنسي.

- العقار مؤجرعلى مدارس روض الجنان الأهلية بمبلغ (2,500,000) مليونان وخمسمائة ألف ريال سعودي لكل سنة هجرية ويحمل عائد أولي بنسبة 9,8٪ (أي ما يعادل 10,0٪ للسنة الميلادية)

- تم تأجير العقار بتاريخ 01/09/1439هـ الموافق 17/05/2018م لفترة إيجار تمتد لمدة عشر سنوات حيث تكون أول خمس سنوات إلزامية مع أحقية الطرف الثاني في عدم إكمال مدة الخمس سنوات الأخيرة بإشعار مدته ثلاثة أشهر

- تم الحصول على نتائج مقيمين مستقلين مرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حيث بلغ متوسط التقييم (31,125,000) واحد وثلاثون مليون ومئة وخمس وعشرون ألف ريال سعودي، وتم إتمام دراسات الفحص النافي للجهالة من الناحية الفنية والحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق والهيئة الشرعية على العقار محل الاستحواذ.

إن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون إيجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الأول من العام 2019م.

هذا ونود التأكيد بأنه لا يوجد أطراف ذو علاقة في هذه الصفقة.