"ويلمار إنترناشيونال" تراقب الموردين بالأقمار الصناعية للمحافظة على الغابات

كشفت أكبر شركات تجارة زيت النخيل عن خطط لديها لاستخدام المراقبة بالأقمار الصناعية لتجنب مزيد من التدمير للغابات.

وتقدم شركة ويلمار إنترناشيونال الدعم للمشروع عن طريق شركة استشارية لمساندة البيئة لوضع خريطة شاملة لقاعدة بيانات الموردين في دول مثل إندونيسيا وماليزيا، بحسب موقع "إندبندنت" عربية.

وتعهدت "ويلمار" أن تعمل مباشرة على إيقاف عمل المجموعات المتورطة في تدمير الغابات أو عمليات تطوير أراضي النباتات المتفحمة، وفي الوقت نفسه التعاون معها لتحسين طبيعة العمليات التي تقوم بها هذه الشركات.

ولقي إعلان الشركة التي توفر نحو 40 في المائة من زيت النخيل في العالم ترحيبا على اعتبار أنه "تطور محتمل" على صعيد الحملات البيئية التي تقوم بها مجموعة الخضر للسلام.

وقال كيكي توفيق الرئيس العالمي لحملة حماية الغابات الإندونيسية في مجموعة الخضر للسلام في منطقة جنوب شرق آسيا، "إذا التزمت "ويلمار" بكلامها، فإنها مع نهاية عام 2019 ستستخدم الأقمار الصناعية لمراقبة جميع مورديها لزيت النخيل، ما يجعل من المستحيل عليهم التملص من المحاسبة في حال إلحاق الضرر بالغابات".

وأضاف "وبينما يفيق العالم على أزمة المناخ واحتمال تعرض كوكبنا للفناء، فإن السلبية وعدم اتخاذ أي إجراء ليس هو الخيار السليم".

ويستخدم زيت النخيل ضمن مجموعة متنوعة جدا من المنتجات بما فيها الشامبو، والشموع، وأحمر الشفاه، والخبز، والشوكولاتة، كما يعد عنصرا أساسيا في صناعة الوقود.