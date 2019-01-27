تماسيح مجمدة في بحيرة أمريكية

أظهرت لقطة مصورة، انتشرت أخيرا عددا من التماسيح الاستوائية، في حالة متجمدة داخل أحد المستنقعات في ولاية نورث كارولينا، وهو ما يكشف شدة العاصفة التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية.
وبدت التماسيح الاستوائية وهي ثابتة دون حركة في مستنقع منطقة "أوشن أيسل بيتش"، ولم يعد يظهر من الحيوانات سوى الفك وجزء محدود من الرأس وسط المياه المتجمدة إلى حد كبير، بحسب "سكاي نيوز".
وأوضح جورج هوارد المسؤول عن الحديقة التي يقع فيها المستنقع، أن 18 تمساحا استوائيا تقوم بتعديل وضعها في الماء حين يشتد البرد فتقوم بإخراج أنوفها إلى الخارج في شهر يناير.
وإذا كانت التماسيح تبدو متجمدة، فإن هذا الأمر ليس دقيقا، إذ لا يزال الحيوان على قيد الحياة كما أنه يتغلب على البرد من خلال عملية "سبات" شبيهة بالبيات الشتوي.
وتلجأ بعض الثدييات إلى البيات الشتوي في العادة لأجل التغلب على الهبوط الكبير في درجة الحرارة، لكن ما تقوم به التماسيح مختلف، فهي تلجأ إلى إبطاء عملية التنفس ونبضات القلب وحرارة الجسم من أجل الحفاظ على الطاقة.
ويقول خبراء في شؤون البيئة، إن التماسيح الاستوائية لا تدخل في سبات عميق وكامل على غرار الحيوانات الثديية، كما أنها تواصل شرب الماء حتى وإن لم تتغذ، وتتعرض للشمس حين يكون الأمر متاحا بغرض رفع حرارة الجسم.
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