الجينات هي "سر الحفاظ على القوام النحيف"

قال علماء إنهم اكتشفوا السر الذي يجعل بعض الناس يحافظون دائما على نحافتهم بينما يعاني آخرون زيادة الوزن، وبينت الدراسة التي أجراها العلماء أن النحافة الدائمة مرتبطة بعوامل جينية. بحسب ما نقلته الـ"بي بي سي".

وأوضح فريق العلماء متعدد الجنسيات أن هذا الاكتشاف يعزز فكرة أن النحافة عند بعض الناس لا تتعلق بالحمية الغذائية التي يتبعونها أو بأسلوب حياتهم، وإنما يعود الفضل في ذلك إلى جينات ولدوا بها.

وفي العقود القليلة الماضية، بيَّن كثير من الدراسات والبحوث علاقة جينات معينة بزيادة الوزن، لكنها لم تنظر في الجينات التي تساعد على المحافظة على القوام النحيف.

وقارن الباحثون في هذه الدراسة عينات من الحمض النووي لنحو 1600 شخص نحيف في صحة جيدة في بريطانيا بعينات لنحو 2000 شخص يعانون البدانة ونحو 10400 شخص أوزانهم عادية، واستخدم الباحثون استبيانات عن أنماط الحياة لاستبعاد المصابين باضطرابات في تناول الطعام مثلا.

وتبين للباحثين أن الأشخاص الذين يعانون البدانة زاد بينهم احتمال وجود جينات مرتبطة بزيادة الوزن، أما الأشخاص النحفاء، فكانت الجينات المرتبطة بزيادة الوزن لديهم أقل، كما كان لديهم تركيب جيني رُبط حديثا بالنحافة الصحية.