"تعليم اليوم لوظائف الغد" .. نقاش حول التدريب المهني وتنمية المهارات الرقمية في "دافوس"

65 في المائة من الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس الابتدائية اليوم سيتوجهون إلى وظائف غير موجودة حتى الآن، لكن "ما نوع التعليم والتدريب المهني الذي سيكون ضروريا لاستيعاب أطفال اليوم وأعداد العمال والمجتمعات لوظائف الغد"، هذا هو جوهر جلسة نقاشية عقدت أمس في منتدى دافوس الاقتصادي.

وتقول جولي جيباور، رئيسة قسم الموارد البشرية في مؤسسة "ويليس واتسون"، إن تطلعات أبنائنا المهنية لا علاقة لها بوظائف المستقبل، هل تعلمون أن 43 في المائة من خريجي الجامعات الجُدد في الولايات المتحدة يعانون البطالة الجزئية في أول عمل لهم خارج الكلية.

وذكر بيل توماس، رئيس المجلس التنفيذي لمؤسسة "كي بي إم جي" للدراسات، أن وتيرة التغيير آخذة في الازدياد؛ إذ إن 75 في المائة من موظفي مؤسسته تتم إعادة تدريبهم المهني، ومن يخفق في المهنة الجديدة يتم تدويره، فإذا كنت ترغب في جذب الأفضل من هذا الجيل، فأنت تحتاج إلى اختيار ذلك المدفوع بفكرة، وأن تفهم ما يعنيه التنوع.

وسئل جيه رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، من الذي ينبغي أن يكون قلقا بشأن وظيفته؟ فرد قائلا: "ما هو ممكن من الناحية التقنية أتمتته، فإن أتمتته ليست بالضرورة دائما فكرة جيدة.. إن الفكرة القائلة إن مستقبل العمل في انتظارنا في الخارج أمر خاطئ.. نحن البشر الذين سنشكل وظائف المستقبل وأغلبها غير موجود حاليا.. هناك وظائف ستختفي حتما، ينبغي أن نفكر في ماهية المهارات التي أغلقت، ينبغي أن يشعر المحامون بالقلق من أن وظيفتهم ستتغير".

وترى جيباور، أن "هناك مجموعة كاملة من المهارات البشرية ستكون مهمة في المستقبل، مثلا القدرة على التفاعل مع العملاء، والمهارات العالمية.. لكن عندما يتعلق الأمر بالرقمية، فالمسألة ليست مجرد معرفة كيفية وضع البرمجيات، إنها كيفية استخدام التقنية ذاتها، وكيفية حل المشكلة المعقدة، وخفة حركة التفكير ـ التفكير الرشيق، لا أعتقد أن أجهزة الحاسوب ستتمكن من أخذ هذه الأمور بعيدا عن الإنسان في الوقت القريب، على الأقل".

لكن توماس، يرى "أنك لا تستطيع أيضا أن تأخذ الجانب البشري من الأشياء.. الشك، والإحساس بالحكم الصحيح الذي ينبغي تطبيقه، هذا هو المكان الذي ستذهب إليه الأعمال الجديدة.. ثم هناك سؤال، كيف يمكنني معرفة أن خوارزمية حساباتي صحيحة؟.. هنا سأعود مرة أخرى إلى الحواسيب والبرمجيات.. الإنسان لا يستطيع أن ينفك عن الرقمية".

وتساءلت جيباور، أليست هناك حُجة تقول إن الأمور لن تتغير لأن البشر لا يقبلون الروبوتات؟ وردت كريستي هوفمان، الأمينة العامة للاتحاد العالمي للجامعات، قائلة: "إنه من الأسهل تعليم شخص ما في تصنيع المهارات الرقمية، من تعليم شخص ما المهارات الرقمية من أجل التصنيع.. إن حزمة كبيرة من برامج التعلم على مدى الحياة يجب أن تكون مصممة خصيصا إذا ما أردنا إنشاء مزيد من الوظائف الجديدة".

وأشار توماس، إلى أن "لدينا جيل الألفية الثالثة الذي سيشكل 65 في المائة من القوى العاملة في السنوات الخمس المقبلة.. هؤلاء لديهم رغبة في تنويع نشاطهم المهني. الالتزام بالتعلم مدى الحياة سيصبح ميزة تنافسية إذا أرادت المؤسسات جذب هؤلاء الأفراد، حيث إن خيار حصول المؤسسة على شخص ما للانضمام إليها ويبقى في مكانه ذاته بعد 20 عاما، هو احتمال ضئيل جدا.. هذه الحقيقة ستدفع لأن يكون هناك استثمار في هؤلاء الشباب من قبل مزيد من المنظمات".

وتذكر جيباور، حالة جرت في مؤسستها التي وفرت التدريب المستمر لموظفيها، وبالنتيجة حصلت الشركة على قدر أكبر من استبقاء الموظفين المهرة لديها.

وتشير آدم جرانت، من جامعة بنسلفانيا، إلى أن "التعليم لا يعطي الموظفين المهارات التي يحتاجون إليها.. الطريق الصحيح أن تتولى المدارس تعليم الطلاب وتدريبهم في الوقت ذاته، هكذا يتعلمون كيفية إلزام المعرفة في رؤوسهم".

وتؤكد جيباور، أنه ليس لدينا قاموس مشترك يتعلق بالمهارات التي يمكن أن تكون مفيدة للجميع في كل العصور والأماكن، وطرحت سؤالا حول المعارف التي يتعلمها الأطفال في المدارس.

وفيما أجاب توماس، أن الجامعة علمته كيف يفكر ويحلل، ذكرت هوفمان، أن بعض الصقل الذي يتلقاه الشباب ليس "على قياس ولا مسار الوظيفة"، وهذا مضر بالاقتصاد، ففي سنغافورة على سبيل المثال لديهم صندوق لتعليم الشباب أكثر من مهارة واحدة.

وتضيف كريستي هوفمان: "في الولايات المتحدة لا تستطيع الانخراط في جامعة كبيرة إلا إذا كنت قد حققت أعمال بحثية ناجحة، أو أعمال تجارية عبقرية في الثانوية.. ونتساءل: هل يمكن للشركات أن تساعد في تعليم طلاب الثانوية على التفكير والإدارة لأننا جميعا بحاجة للذهاب إلى الجامعة؟".

ويرى جرانت، أنه ينبغي على الشركات أن تقدم خبراتها في هذا المجال، إذا كنتُ أنا شركة فسأقدم قائمة بالمهارات التي لا أستطيع ملأها وأطرحها على ما لدي من موظفين وتقديم التدريب لهم لأداء تلك الأدوار.

وثار تساؤل خلال الجلسة النقاشية حول كيف يمكن لرؤساء الشركات البقاء في فترة من الاضطرابات الضخمة، حيث يرى رايدر، أن "بيئة عمل رئيس الشركة تتطور من حوله.. ينبغي ألا يُترك هذا الشخص يكافح وحده وبنفسه دون مرافق، بخلاف ذلك فسيصبح مدير الشركة مشردا.. إحاطة نفسه بخبراء جيدين في مختلف المجالات غير كافٍ، ينبغي عليه أن يُخضِع نفسه للتدريب المستمر كي يتمكن من التعامل مع تلك البيئات المتطورة".

ومع اختتام المنتدى الاقتصادي العالمي أعماله، التقى أطفال من مدرسة دافوس الابتدائية مجموعة مذهلة من رجال الأعمال وقادة الشركات المشاركين في المنتدى لاستكمال مناقشة الثورة الصناعية الرابعة مع الجيل الصاعد في وقت اضطرابات تقنية غير مسبوقة.

وقد سئل الأطفال ما الوظائف التي يطمحون فيها والأسباب؟ وخلال تبادل الأسئلة والأجوبة، أكدت الأغلبية العظمى من طلاب المدرسة الابتدائية أنهم يريدون أن يصبحوا نجوما رياضيين، ومعلمين، ويتدربون على مهنة فنية يدوية لأنهم يرون الناس يقومون بتلك الوظائف، وطرح الأطفال بدورهم أسئلة حول وظائف رجال الأعمال، ومساراتهم الوظيفية، وماذا يملكون، وكيف حققوا ثرواتهم؟

واعتبرت جيباور، هذا النوع من التفاعل بين عالم العمل والصناعة والمال مع الأطفال، يساعد على زيادة الحافز عند الجيل القادم، ويرفع مستوى وعيهم حول مختلف الوظائف والمهارات اللازمة، وكيفية نحت التحديات للقوالب النمطية للتعليم ورسم صورة العمل للمستقبل.